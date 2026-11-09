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09.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,12 CHF zu.
Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 4,12 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'992 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,17 CHF aus. Bei 4,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200'528 Idorsia-Aktien.
Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 83,58 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 32,13 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 29.10.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent auf 61.92 Mio. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.49 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,720 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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