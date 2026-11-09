Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag höher

Um 12:28 Uhr stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 4,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. In der Spitze legte die Idorsia-Aktie bis auf 4,17 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,10 CHF. Bisher wurden heute 125'135 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 45,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 08.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,720 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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