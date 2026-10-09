Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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09.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Idorsia zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 4,13 CHF.
Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 4,13 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'557 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Idorsia-Aktie bei 4,18 CHF. Bei 4,13 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 533'164 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,05 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Idorsia.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 09.10.2026
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