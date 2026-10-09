Idorsia Aktie News: Idorsia verteidigt am Mittag Tendenz

Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 4,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,15 CHF an. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 3,93 CHF. Mit einem Wert von 4,13 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 391'677 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 86,67 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,99 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,622 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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