Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag billiger

Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,05 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'735 Punkten notiert. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,05 CHF nach. Bei 5,08 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'718 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 44,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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