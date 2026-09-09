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09.09.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 5,13 CHF.

Idorsia
5.11 CHF -0.27%
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Bei der Idorsia-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,13 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'585 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 5,17 CHF. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 5,04 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,08 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 137'568 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,52 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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