Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,09 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 5,05 CHF ein. Mit einem Wert von 5,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 62'221 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,67 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 81,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,83 Prozent zurück. Hier wurden 52.86 Mio. CHF gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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