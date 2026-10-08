Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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08.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 4,15 CHF.
Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 4,15 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 4,13 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,28 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 70'143 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,34 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 32,59 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 52.86 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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