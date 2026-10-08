Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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08.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 4,19 CHF.
Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 4,19 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'436 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 4,13 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,28 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 507'526 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 80,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 08.10.2026
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