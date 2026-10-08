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08.10.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit negativen Vorzeichen

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 4,23 CHF.

Idorsia
4.10 CHF -3.42%
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Um 12:28 Uhr fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,23 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. Die Idorsia-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,13 CHF nach. Bei 4,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 280'092 Idorsia-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 78,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,96 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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