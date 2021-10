Idorsia-Aktie aktuell: Idorsia mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1.4 Prozent auf 21.46 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'115 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 21.46 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21.72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 77'141 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3.565 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Idorsia Ltd ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entdeckung und Entwicklung von Niedermolekültherapeutika zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert ist. Idorsia Ltd entstand im Jahr 2017 nach der Ausgliederung aus der Actelion Pharmaceutical Ltd., die durch Johnson & Johnson übernommen wurde. Die Produktpipeline von Idorsia umfasst vier Arzneimittelkandidaten in der klinischen Phase 3 sowie sechs Produkte in Phase 1 und 2 für unterschiedliche therapeutische Bereiche, einschliesslich seltener Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Gefässspasmen im Zusammenhang mit aneurysmatischen Subarachnoidalblutungen, Therapieresistente Hypertonie, Muskeldystrophie Duchenne, kardiovaskuläre Störungen, immunologische Störungen und Orphan-Erkrankungen.

Redaktion finanzen.net