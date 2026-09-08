Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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08.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,05 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 4,98 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,20 CHF. Zuletzt wechselten 191'087 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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