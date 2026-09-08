Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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08.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Idorsia. Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 5,12 CHF.
Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 5,12 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,20 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 110'546 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. 47,80 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit Abgaben von 45,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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