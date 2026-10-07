Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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07.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Mittwochvormittag ab
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,36 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Idorsia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,36 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,35 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,35 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'439 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 42,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 55,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 52.86 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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