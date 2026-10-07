Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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07.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,28 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 4,28 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 312'724 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 76,64 Prozent zulegen. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 07.10.2026
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