Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 4,25 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,22 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 CHF. Zuletzt wechselten 170'691 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 43,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2026 auf bis zu 2,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 34,27 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie

Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren angefallen

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren