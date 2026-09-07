Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag in Rot

Um 09:28 Uhr ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,98 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,97 CHF ein. Bei 4,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 25'995 Idorsia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 51,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 2,76 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Das EPS lag bei -0,42 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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