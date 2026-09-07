Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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07.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Idorsia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,06 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,06 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'098 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,11 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,98 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 378'989 Idorsia-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 49,41 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,76 CHF am 06.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF gegenüber -0,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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