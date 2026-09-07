Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,07 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,07 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'063 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 5,07 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 237'880 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 49,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 2,76 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
12:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.