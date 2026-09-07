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07.09.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag in Grün

Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,07 CHF.

Idorsia
4.96 CHF -3.28%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,07 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'063 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 5,07 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 237'880 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 49,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 2,76 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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