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07.08.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Vormittag nordwärts

Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,7 Prozent auf 6,23 CHF zu.

Idorsia
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,7 Prozent auf 6,23 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Idorsia-Aktie bei 6,23 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,00 CHF. Zuletzt wechselten 64'668 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 21,35 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2025 bei 2,42 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 61,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,572 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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