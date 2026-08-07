Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Idorsia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,98 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. Bei 5,98 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 464'778 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (2,42 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,62 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,572 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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