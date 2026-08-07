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07.08.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Freitagmittag

Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 6,16 CHF.

Idorsia
6.04 CHF 0.22%
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Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 6,16 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'569 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 6,23 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 246'142 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,42 CHF am 22.08.2025. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 60,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,572 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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