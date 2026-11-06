Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 3,2 Prozent auf 4,06 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,01 CHF. Bei 4,13 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 193'630 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 86,02 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,23 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 29.10.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.49 Mio. CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,720 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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