Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 4,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Idorsia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,01 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,13 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 508'437 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 29.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.92 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,720 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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