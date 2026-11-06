Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 4,02 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Idorsia-Aktie bei 4,01 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,13 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 378'582 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 87,87 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 30,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,20 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,40 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61.92 Mio. CHF im Vergleich zu 41.49 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.

Laut Analysten dürfte Idorsia im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,720 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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