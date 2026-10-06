Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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06.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 4,39 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,39 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,39 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 741'148 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 41,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 57,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72.24 Mio. CHF gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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