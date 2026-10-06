Idorsia Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Idorsia

Um 12:28 Uhr ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Idorsia-Aktie bei 4,41 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 479'867 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 69,89 Prozent zulegen. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Idorsia gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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