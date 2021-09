Idorsia-Aktie aktuell: Idorsia reagiert positiv

Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.3 Prozent auf 23.30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'997 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23.80 CHF zu. Mit einem Wert von 23.40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 120'000 Stück.

2022 dürfte Idorsia einen Verlust von -3.464 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Idorsia Ltd ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entdeckung und Entwicklung von Niedermolekültherapeutika zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert ist. Idorsia Ltd entstand im Jahr 2017 nach der Ausgliederung aus der Actelion Pharmaceutical Ltd., die durch Johnson & Johnson übernommen wurde. Die Produktpipeline von Idorsia umfasst vier Arzneimittelkandidaten in der klinischen Phase 3 sowie sechs Produkte in Phase 1 und 2 für unterschiedliche therapeutische Bereiche, einschliesslich seltener Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Gefässspasmen im Zusammenhang mit aneurysmatischen Subarachnoidalblutungen, Therapieresistente Hypertonie, Muskeldystrophie Duchenne, kardiovaskuläre Störungen, immunologische Störungen und Orphan-Erkrankungen.

Redaktion finanzen.net