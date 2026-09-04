Idorsia Aktie News: Idorsia verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 5,17 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,21 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 5,17 CHF. Bei 5,17 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 22'104 Aktien.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 31,61 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2025 auf bis zu 2,66 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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