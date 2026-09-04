Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagnachmittag nach

Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 5,06 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'215 Punkten steht. Bei 5,04 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,17 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221'353 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. 49,55 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 2,66 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 47,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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