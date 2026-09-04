Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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04.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag tiefer
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,12 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 5,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 5,08 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,17 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'794 Idorsia-Aktien.
Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,66 CHF am 05.09.2025. Mit einem Kursverlust von 48,05 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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