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03.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 4,18 CHF nach.
Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 4,18 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Bei 4,15 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,19 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 39'738 Aktien.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 81,03 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 29.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 61.92 Mio. CHF gegenüber 41.49 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 08.02.2028 werfen.
2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,750 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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