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03.11.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 4,32 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,36 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,19 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 159'220 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.92 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.02.2028.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,750 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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