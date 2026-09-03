Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 5,32 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Idorsia-Aktie sogar auf 5,32 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,27 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'858 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 42,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 2,65 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 50,14 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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