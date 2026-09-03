Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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03.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 5,23 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 5,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,27 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285'989 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 44,55 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,65 CHF am 04.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,33 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 52.86 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umsetzen können.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Idorsia-Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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