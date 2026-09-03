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03.09.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag gefragt

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag gefragt

Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Idorsia konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 5,24 CHF.

Idorsia
5.22 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,24 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten tendiert. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,33 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,27 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 141'535 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 30,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,65 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF im Vergleich zu 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,562 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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