Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 4,42 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'744 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,38 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4,47 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'186 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 71,12 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 58,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Idorsia liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,40 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 61.92 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Idorsia dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.02.2028 präsentieren.

In der Idorsia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,750 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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