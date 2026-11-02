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02.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Montagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 4,28 CHF.
Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 4,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'839 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 4,27 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,47 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 352'767 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2026 auf bis zu 2,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 34,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Idorsia einen Umsatz von 41.49 Mio. CHF eingefahren.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.02.2028 dürfte Idorsia die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,750 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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