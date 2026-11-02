Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag mit Verlusten

Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 4,37 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 4,32 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,47 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 147'375 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 72,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Idorsia veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 61.92 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,750 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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