Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Vormittag

Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,49 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 4,49 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,51 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 24'635 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 40,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Abschläge von 37,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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