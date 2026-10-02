Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag schwächer

Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'438 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 4,45 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,51 CHF. Bisher wurden via SIX SX 220'091 Idorsia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 67,40 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Idorsia-Aktie mit einem Verlust von 38,11 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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