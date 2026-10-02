Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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02.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagmittag nach
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,48 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 4,48 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Idorsia-Aktie bis auf 4,45 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,51 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 90'713 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 40,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Abschläge von 37,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 02.10.2026
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