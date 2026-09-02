Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,7 Prozent auf 5,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,39 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,09 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 501'790 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,32 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,62 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 101,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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