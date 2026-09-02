Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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02.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Idorsia. Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 5,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'091 Punkten notiert. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,28 CHF aus. Bei 5,09 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 248'115 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,65 Prozent. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,62 CHF ab. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 96,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,562 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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