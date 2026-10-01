Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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01.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 4,56 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'456 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Idorsia-Aktie bei 4,56 CHF. Mit einem Wert von 4,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'215 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 65,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 38,76 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 52.86 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,83 Prozent präsentiert.
Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Idorsia dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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