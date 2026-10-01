Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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01.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 4,53 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 4,53 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Idorsia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,51 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 214'905 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 66,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,80 CHF am 16.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 38,35 Prozent Luft nach unten.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,83 Prozent zurück. Hier wurden 52.86 Mio. CHF gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Idorsia am 01.10.2026
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