Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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01.09.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Idorsia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,92 CHF abwärts.
Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,92 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,90 CHF nach. Mit einem Wert von 4,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63'253 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 2,62 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 87,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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