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01.09.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Aufwind

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 5,05 CHF.

Idorsia
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Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 5,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'129 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,08 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,94 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 549'800 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,70 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 2,62 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Idorsia gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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