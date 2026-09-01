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01.09.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia schiebt sich am Dienstagmittag vor

Idorsia Aktie News: Idorsia schiebt sich am Dienstagmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 5,03 CHF zu.

Idorsia
5.02 CHF 1.11%
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Das Papier von Idorsia legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 5,03 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Idorsia-Aktie bei 5,06 CHF. Bei 4,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 343'273 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,62 CHF. Abschläge von 47,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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