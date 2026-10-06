Idorsia-Aktie klettert: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel

Die Daten zeigen, dass der Wirkstoff bei Patienten mit schwerem Bluthochdruck und Übergewicht sowie bei Patienten mit kombinierten Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen wirksam den Blutdruck senkt.

Die Präsentationen finden am 10. Oktober 2026 in Arlington, Virginia, statt, wie Idorsia in einem Communiqué vom Montag schrieb. Die Analysen basieren auf der klinischen Phase-3-Studie Precision, an der 730 Patienten teilnahmen.

Aprocitentan ist in den USA unter dem Namen Tryvio zur Behandlung von schwerem Bluthochdruck zugelassen und seit Oktober 2024 auf dem Markt erhältlich. In der Europäischen Union, Grossbritannien, der Schweiz und Kanada ist das Mittel unter dem Namen Jeraygo zugelassen.

Die Idorsia-Aktie springt im Schweizer Handel zeitweise um 1,61 Prozent an auf 4,54 Franken.

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Allschwil (awp)